Kremlin: Malezya uçağını Ukrayna füzesi düşürdü

Rusya
Savunma Bakanlığı, 2014'te Donbas'ta Malezya
uçağını vuran füzenin Ukrayna
ordusuna ait olduğunu iddia etti. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, dün Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayolları'na ait MH17 sefer sayılı uçağa ilişkin "yeni bulguları" basın mensuplarıyla paylaştı. Uçağı vuran füzenin 1986'da üretildiğini ve sonrasında şu anda Ukrayna toprakları olan Ternopil şehrine gönderildiğini iddia eden Konaşenkov, füzenin Rusya'ya tekrar geri çekilmediğini ve Ukrayna ordusuna ait olduğunu belirtti. Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi (JIT) tarafından uçağın düşürülmesine ilişkin Rusya'nın bağlantısını gösteren görüntülerin ise "sahte" olduğunu öne süren Konaşenkov, "Ukrayna'nın söz konusu füzeye ilişkin arşiv kayıtlarını da paylaşması gerekir. Kurallar söz konusu belgelerin kayıt altında tutuluyor olmasını gerektiriyor" dedi. DOSTLUK ANLAŞMASI SONLANDI
Ukrayna, Rusya'nın askeri varlığını sınırlamak amacıyla Azak Denizi'nde üs kuracağını açıklamasının ardından kritik bir karar aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko
, "Ukrayna ve Rusya arasında Dostluk, İş birliği ve Ortaklık Anlaşması"nın sonlandırılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Rusya ile Ukrayna arasındaki temel anlaşmalardan birisi olan ve 1997'de imzalanan anlaşma, iki ülkeyi aynı zamanda "stratejik ortak" olarak tanımlıyordu.