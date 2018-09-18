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'da alkol si: 15 ölü

'da alkolden zehirlendiği iddia edilen 15 kişi hayatını kaybetti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018 19:39
Malezya'da alkol zehirlenmesi: 15 ölü

"The Star" gazetesinin haberine göre, Selangor Emniyet Müdürü Mazlan Mansor, civarında çeşitli dükkanlardan alınan üç farklı marka alkollü içkiden tükettiği öğrenilen 15 kişinin öldüğünü belirtti.

Mansor, alkol aldıktan sonra zehirlendiğinden şüphelenilen 33 kişinin de çeşitli hastanelere kaldırıldığını bildirdi.

Alkol sinden hayatını kaybettiği ileri sürülen söz konusu kişiler arasında yabancıların da bulunduğunu anlatan Mansor, "Ölümlerin kesin nedeni otopsi sonucunda belli olacak. Ancak ilk soruşturmalar ölen kişilerin, alkol aldıktan sonra hastaneye kaldırıldıkları yönünde." dedi.

Polisin, ölümlerin ardından bazı dükkanlardaki çeşitli markalardaki alkollü içecekleri toplattığı kaydedildi.

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Malezya'da alkol zehirlenmesi: 15 ölü
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