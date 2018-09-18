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'dan ve 'nın mutabakatına destek

Başkanı Mustafa, ve 'nın 'de i korumak için vardığı mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018 19:27
SMDK'dan Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatına destek

ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu () Başkanı , ve 'nın 'de i korumak için vardığı mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

SMDK, Koalisyon Başkanı Mustafa'nın, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Rusya Devlet Başkanı 'in, dün Soçi'de bir araya gelerek İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkes rejiminin korunması mutabakatı hakkındaki mesajını yayımladı.

Mustafa mesajında, mutabakatın bölgeyi ve bölgedeki sivilleri olası bir insani krizden kurtardığını belirterek, anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Mutabakatın Suriye'de siyasi çözüm için önemli bir adım olduğunu vurgulayan Abdurrahman Mustafa, 'a teşekkür etti.

Mustafa, Türkiye'nin İdlib bölgesinde sivillerin korunması ve evlerinden çıkarılmaması konusunda önemli bir rol oynadığına dikkati çekerek, söz konusu mutabakatla rejimin bölgeye saldırı girişimlerinin de başarısızlıkla sonuçlandığını belirtti.

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SMDK'dan Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatına destek
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