Rusya'dan Son dakika İdlib açıklaması: Düşen Rus uçağı İdlib anlaşmasını asla etkilemeyecek

Peskov, başkent Moskova'da, dün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Soçi'de varılan İdlib mutabakatını gazetecilere değerlendirdi.

"RUS UÇAĞI BU ANLAŞMAYI ASLA ETKİLEMEYECEK"

Anlaşmanın önemine dikkatini çeken Peskov, "Bu Suriye'nin geleceği açısından son derece önemli bir anlaşma. Suriye krizinin çözümü için Moskova ve Ankara'nın fedakarlıklarda bulunarak uzlaşmacı ve etkili çözümler bulma kabiliyetini gösteriyor. Suriye'de düşen Rus uçağı bu anlaşmayı asla etkilemeyecek." diye konuştu.

Erdoğan ile Putin dün Soçi'de yaptığı görüşmede, İdlib'de silahlardan arındırılmış bölge oluşturulmasına ilişkin anlaşmaya varmıştı.