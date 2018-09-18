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'dan Son dakika açıklaması: Düşen Rus uçağı İdlib anlaşmasını asla etkilemeyecek

Son dakika haberi! Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ve arasında varılan anlaşmasının, ’nin geleceği açısından son derece önemli olduğunu belirterek, "Suriye’de düşen Rus uçağı bu anlaşmayı asla etkilemeyecek." dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018 13:20 Güncelleme Tarihi: 18.9.2018 13:21
Rusya'dan Son dakika İdlib açıklaması: Düşen Rus uçağı İdlib anlaşmasını asla etkilemeyecek

Peskov, başkent 'da, dün Türkiye Cumhurbaşkanı ile Devlet Başkanı arasında Soçi'de varılan mutabakatını gazetecilere değerlendirdi.

"RUS UÇAĞI BU ANLAŞMAYI ASLA ETKİLEMEYECEK"

Anlaşmanın önemine dikkatini çeken Peskov, "Bu 'nin geleceği açısından son derece önemli bir anlaşma. Suriye krizinin çözümü için Moskova ve 'nın fedakarlıklarda bulunarak uzlaşmacı ve etkili çözümler bulma kabiliyetini gösteriyor. Suriye'de düşen Rus uçağı bu anlaşmayı asla etkilemeyecek." diye konuştu.

Erdoğan ile Putin dün Soçi'de yaptığı görüşmede, İdlib'de silahlardan arındırılmış bölge oluşturulmasına ilişkin anlaşmaya varmıştı.

İdlib’de silahsız bölge çözümü

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Rusya'dan Son dakika İdlib açıklaması: Düşen Rus uçağı İdlib anlaşmasını asla etkilemeyecek
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