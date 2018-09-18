'Yemen'de siviller ABD yapımı bombalarla can veriyor'

Yemen'deki iç savaşta, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun çok sayıda sivil kaybın verildiği saldırılarında ABD yapımı silahların kullandığı ortaya çıktı.

ABD merkezli yayın kuruluşu CNN, Yemen'deki Mwatana adlı bir insan hakları örgütünün belgelerini incelediğini, ülkede iç savaşın başladığı 2015'ten bu yana yaşanan ve birçoğu ölümle sonuçlanan saldırılarda ABD yapımı bombaların kullanıldığının ortaya çıktığını açıkladı.

Mwatana'nın belgelerinde iyi eğitimli saha ekiplerinin saldırı alanlarından fotoğraflar aldığını ve bomba kalıntılarının üzerindeki seri numaralarını incelediği belirten CNN, bu seri numaralarından yola çıkarak bombaların ABD üretimi olduğunu tespit ettiklerini vurguladı.

CNN'in haberinde, bu araştırma sonuçlarının ABD'nin Husilerle çatışan Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyona verdiği destekle Yemen'deki iç savaşta aldığı rolü gözler önüne serdiği belirtilerek, "ABD koalisyon için hedef gösterici kararlar almadığını savunuyor ama milyarlarca dolar silah satışı, Suudi savaş uçaklarına yakıt desteği ve istihbarat paylaşımı ile koalisyonun operasyonlarını destekliyor." değerlendirmesine yer verildi.

"ABD HUKUKİ VE AHLAKİ SORUMLULUK ALTINA GİRİYOR"

Mwatana Başkanı Radhya al-Mutawakel, CNN'e yaptığı açıklamada "ABD, Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyona silah satarak hukuki ve ahlaki sorumluluk altına giriyor. Bu silahlar Yemen'deki çatışmayı daha da kötüye götürüyor. Mali çıkarların masum insanların kanından daha değerli olması utanç verici." görüşünü paylaştı.

SALDIRILARDA HAYATLARINI KAYBEDENLER ARASINDA ÇOCUKLAR VAR

Haccah ve İbb vilayetlerinde ağustos 2015'te iki farklı eve gerçekleştirilen saldırılarda 15 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin yaralandığı, saldırılarda ABD yapımı silahlar kullanıldığının tespit edildiği belirtildi. Ayrıca bu saldırılarda yaşamını yitirenler arasında 6 çocuk olduğu kaydedildi.

Cevf vilayetinde 20 Eylül 2016'da bir araca düzenlenen ve aynı aileden 12'si çocuk 15 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan saldırı ile 22 Nisan 2018'te Hacca vilayetinde bir düğünde 11'i çocuk 21 sivilin ölümüne yol açan saldırıda kullanılan bombaların ABD'li Raytheon şirketi tarafından üretildiği belirlendi.

Ayrıca, ABD yapımı silahların kullanıldığı saldırıların hedefleri arasında okul, apartman ve fabrika gibi sivil yapılar bulunuyor.

CNN geçen ay yayımladığı başka bir haberinde de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun 9 Ağustos'ta Yemen'in Sada kentinde düzenlediği ve çoğu çocuk 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda kullanılan bombanın ABD tarafından tedarik edildiği bildirmişti.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.