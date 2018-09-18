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Balıkçılık Bakanı Fehd Kefayin, 'nin Yemen'e yönelik larından ve desteğinden övgüyle söz etti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018 22:08 Güncelleme Tarihi: 18.9.2018 22:41
Yemenli Bakandan Türkiye'ye insani yardım övgüsü

resmi ajansı SABA'nın haberine göre , 'nin Sana Büyükelçisi Levent Eler ile 'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Bakan Kefayin ve Büyükelçi Eler görüşmede, iki ülke arasında balıkçılık sektöründeki iş birliğini güçlendirmenin yanı sıra balık stoklarının incelenmesi, balıkçılık tesislerinin rehabilitesi ve yeniden inşası konularında Türkiye'nin desteğini ele aldı.

Kefayin, bakanlığının balıkçılık sektöründe iki ülke arasındaki iş birliği ve ortak çalışma ufkunu genişletmeyi arzuladığını ifade ederek, Yemen'e larından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Büyükelçi Eler de Yemen'de balıkçılık sektörünün desteklenmesinin ülkesindeki ilgili kurumlar tarafından takip edileceğini aktardı.

Türkiye, uzun süredir ülkedeki çatışmalar nedeniyle insani şartların ağırlaştığı ve altyapının büyük hasar gördüğü Yemen'in birçok ilinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (), Türk Kızılayı ve Türkiye Diyanet Vakfı gibi kurumlar aracılığıyla yardım projeleri gerçekleştiriyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Yemenli Bakandan Türkiye'ye "insani yardım" övgüsü
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