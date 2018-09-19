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Donanması 'de operasyon başlattı!

Donanması yaptığı yazılı açıklamayla, USS uçak gemisi ile ona eşlik eden taarruz grubunun 'de 6. Filo'nun faaliyet gösterdiği bölgede operasyon başlattığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 19.9.2018 09:30
ABD Donanması Akdeniz'de operasyon başlattı!

11 Nisan 2018'de rejiminin abluka altındaki Duma kasabasında kimyasal saldırı düzenlemesine cevap verme hazırlıkları yapılırken, de müttefiklerine destek için USS uçak gemisi ve beraberindeki 7 savaş gemisini 'e sevk etmişti.

Operasyonun, " müttefiklerine, Avrupa ve partner ülkelerine, koalisyon partnerlerine destek ve ABD'nin Avrupa ve Afrika'daki ulusal güvenlik çıkarlarını sürdürmek için" gerçekleştirildiği belirtildi.

Atlantik Okyanusundaki Nimitz sınıfı uçak gemisi Abraham Lincoln'de 28 Ağustos'ta başlayan operasyonel testler Ağustos sonuna kadar devam etmişti.

Filo Komutanı Lisa Franchetti, USS Harry Truman uçak gemisinin Akdeniz'de bulunduğu süre boyunca tüm yelpazedeki deniz operasyonlarını gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti.

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ABD Donanması Akdeniz'de operasyon başlattı!
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