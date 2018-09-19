ABD Donanması Akdeniz'de operasyon başlattı!

11 Nisan 2018'de Suriye rejiminin abluka altındaki Duma kasabasında kimyasal saldırı düzenlemesine cevap verme hazırlıkları yapılırken, ABD de müttefiklerine destek için USS Harry Truman uçak gemisi ve beraberindeki 7 savaş gemisini Akdeniz'e sevk etmişti.

Operasyonun, "NATO müttefiklerine, Avrupa ve Afrika partner ülkelerine, koalisyon partnerlerine destek ve ABD'nin Avrupa ve Afrika'daki ulusal güvenlik çıkarlarını sürdürmek için" gerçekleştirildiği belirtildi.

Atlantik Okyanusundaki Nimitz sınıfı uçak gemisi Abraham Lincoln'de 28 Ağustos'ta başlayan operasyonel testler Ağustos sonuna kadar devam etmişti.

Filo Komutanı Lisa Franchetti, USS Harry Truman uçak gemisinin Akdeniz'de bulunduğu süre boyunca tüm yelpazedeki deniz operasyonlarını gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti.