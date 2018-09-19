‘Beşinci madde’ devreye girebilir

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
, Rusya'dan bir siber saldırı gelmesi halinde, NATO'nun bir üyesine yapılmış saldırıyı tüm üyelere yapılmış kabul eden 5'inci maddenin devreye sokulabileceğini söyledi. Axios internet sitesine bir demeç veren Stoltenberg, 5'inci maddenin hangi koşullara devreye sokulacağıyla ilgili soruyaysa, "Otomatik olarak devreye girmez. Siber saldırının karakterine bağlı" dedi. "5'inci maddenin ne zaman devreye sokulacağıyla ilgili hiçbir zaman spesifik olmayacağız" diye ekleyen NATO Genel Sekreteri, savunmanın uluslararası hukuka uygun olacağının altını çizdi. ABD Başkanı Donald Trump
'ın bir röportajda Karadağ için kullandığı, "Bu insanlar bir anda saldırganlaşabilir ve tebrikler, Üçüncü Dünya Savaşı'ndasınız" ifadeleri tartışmalara neden olmuştu.