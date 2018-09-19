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'da mahkumlar arasında kavga: 7 ölü

'da kapasitesinin üzerinde mahkumun kaldığı bir hapishanedeki toplu firar girişiminin ardından iki karşıt çete üyesi mahkumlar arasında çıkan kavgada 7 kişinin hayatını kaybettiği, en az 3 kişi yaralandığı bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2018 16:42
Brezilya'da mahkumlar arasında kavga: 7 ölü

basınında yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Para eyaleti yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Altamira bölgesindeki bir hapishanede 16 mahkumun gece geç saatlerde havalandırma bacasından kaçma girişiminde bulunduğu kaydedildi.

Güvenlik kameraları tarafından tespit edilen mahkumların yakalanması sonrasında 120 kadar mahkumun hapishanedeki bazı yerleri ateşe vererek isyan çıkardığı belirtildi.

Açıklamada, isyan sırasında iki karşıt çete üyesi mahkumlar arasında kavga çıktığı ve 7 kişinin öldüğü, en az 3 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Brezilya'da cezaevlerinde aşırı kapasite sorunu sık sık gündeme gelirken, olayın yaşandığı hapishanenin de 208 kapasiteli olmasına rağmen 374 mahkumu bulundurduğu açıklandı.

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Brezilya'da mahkumlar arasında kavga: 7 ölü
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