Avrupa'da İslamofobi, ırkçılık ve ayrımcılıklara karşı yürüttüğü mücadele ile tanınan Eşitlik, Adalet ve Barış Konseyi (COJEP International), BM Cenevre Ofisi'nde devam eden İnsan Hakları Konseyi'nin 39. oturumu kapsamında "Dünya Yemen'i unuttu" konulu panel düzenledi.

Panalde konuşan, Cenevre Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Akademisi uzmanlarından Annyssa Bellal,Yemen'de sivillere yönelik saldırıların devam ettiğini ve insani yardımların da engellendiğini belirterek, "Yemen'de uluslararası hukuk ihlal ediliyor ve insanlığa karşı suçlar işleniyor." diye knonuştu.

"YEMEN'DEKİ SAVAŞ BİLEREK UNUTTURULDU"

"Yemen'deki savaş bilerek unutturuldu." diyen Bellal, BM İnsan Hakları Konseyi ve BM Güvenlik Konseyi'ni eleştirdi.

Bellal, dünyada en büyük insani krizin Yemen'de yaşandığına dikkati çekerek, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 2011'den bu yana Yemen'e ilişkin tek bir "özel oturum" dahi yapmamasını anlamakta güçlük çektiğini vurguladı.

Yemen'e ilişkin, konseyin yıllardır "karar tasarısı" da çıkarmadığını aktaran Bellal, uluslararası toplumun Yemen'deki savaşı sona erdirmek için aceleci davranmadığını belirtti.

Bellal, Yemen'deki çatışmaların Suriye krizinin gölgesinde kaldığını düşünmediğini, ABD'nin desteğiyle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de bölgeye saldırılar yaptığını, Yemen'in unutturulma nedeninin "hassas siyasi konulardan" kaynaklandığının altını çizdi.

"YEMEN'DE VAHŞET VAR"

Panelin düzenleyen COJEP'in Genel Sekreteri Celil Yılmaz ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın, ABD'nin desteğiyle Yemen'de yapmış olduğu bir vahşet var. Onu gündeme getirmek istedik." dedi.

Yılmaz, Yemen'deki savaşın Suriye krizinin gölgesinde kalmaması gerektiğini vurgulayarak, "Yemen'de de Suriye kadar yaşanılan acılar var. Bunun uluslararası kamuoyu tarafından bilinmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"Yemen'in unutulmasının en büyük sebeplerinden biri, pek çok ülkede olduğu gibi yeraltı zenginliklerinin ve petrolünün olmaması" ifadesini kullanan Yılmaz, geçmişte Kuveyt ve Irak'a ABD'nin yaptığı müdahaleleri hatırlattı.

Yılmaz, özellikle BAE'nin Yemen'deki hapishanelerde "vahşete" imza attığına işaret ederek, BM'ye bu ülkeye karşı sert adımlar atması çağrısında bulundu.

BM'de veto yetkisinin 5 ülkede bulunmasının çıkan yasa tasarılarının uygulanmaya konulmasında en büyük engel olduğunun altını çizen Yılmaz, Yemen'deki insani dramı gündeme getirmeye devam edeceklerini kaydetti.