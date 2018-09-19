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kasırgasında milyonlarca hayvan telef oldu

ABD'nin doğu yakasını cuma günü etkisi altına alan kasırgası sadece insanları değil, yol açtığı lerle hayvanların da ölümüne yol açtı. Kasırga nedeniyle 'da 3,4 milyon kümes hayvanı da telef oldu

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2018 19:52
Florence kasırgasında milyonlarca hayvan telef oldu

ABD'nin doğu yakasını cuma günü etkisi altına alan ve "tropik depresyon" kategorisine düşürülen kasırgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 35'e çıktı.

eyaletinde bir polis aracının sularına kapılması sonucu aracın içerisinde gözaltında bulunan iki kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

Florence'in, Kuzey ve Güney Carolina'dan sonra ulaştığı Virginia'da da 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Son ölümlerle kasırganın etkilediği 3 eyalette hayatını kaybedenlerin sayısının 35'i bulduğu kaydedildi.

3,4 milyon kümes hayvanı telef oldu

Florence, sadece insanları değil, yol açtığı sellerle hayvanların da ölümüne yol açtı.

Tarım Dairesinden yapılan açıklamada, nehir sularının yükselmesiyle oluşan su baskınlarında 3,4 milyon tavuk ve hindinin telef olduğu belirtildi.

Ulusal Kasırga Merkezi, Florence kasırgasının hızının saatte 56 kilometreye kadar gerilemesi nedeniyle kasırganın "tropik depresyon" (saatteki hızı en fazla 60 kilometre olan kategori) seviyesine düştüğünü duyurmuştu.

Kasırga nedeniyle Kuzey ve Güney Carolina ile Virginia eyaletlerinde birçok evi su basmıştı.

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Florence kasırgasında milyonlarca hayvan telef oldu
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