İsviçre ve Hollanda büyükelçileri Rusya Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlığa çağrılan İsviçre'nin Moskova Büyükelçisi Yves Rossier'e ülkesindeki Rusya'ya yönelik "casusluk" suçlamaları hatırlatılarak, bu durumun gelişen Rusya-İsviçre ilişkilerine zarar vereceği ifade edildi.

Ayrıca Hollanda'nın Moskova Büyükelçisi Renee Jones-Bos da bakanlığa davet edilerek, ülkesinde Rusya'nın casusluk faaliyetleri iddialarıyla ilgili kampanyanın genişlediği ve bunun ilişkilere zarar verebileceği iletildi.

Geçen hafta İsviçre basınında, Hollanda'da önce tutuklanan sonra da serbest bırakılan iki Rus'un İsviçre'ye gelerek kimya laboratuvarı ve bazı devlet kurumlarını takibe aldığı iddiaları yer almıştı. Ayrıca İsviçre'de yaşayan Rus vatandaşlarının casusluk yaptığı ile ilgili de basında haberler çıkmıştı.