Nusret ziyafeti başını ağrıttı

Dünyanın en zengin petrol yataklarına sahip olmasına rağmen ABD'nin yaptırımları, ekonomik kriz ve yönetim zaaflarıyla boğuşan Venezüella'da, Devlet Başkanı Nicolas Maduro
'nun İstanbul
'da yediği lüks yemek eleştiri konusu oldu. Çin ziyareti sonrası yakıt ikmali için İstanbul'da duran Maduro, dünyaca ünlü et restoranı sahibi Nusret Gökçe
'nin pişirdiği etleri yedi. Gökçe, söz konusu yemeğe dair görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşırken, ekonomik kriz nedeniyle gıda bulmakta zorlanan milyonların yaşadığı Venezüella'da, Maduro'ya sert eleştiriler yapıldı. Gelen tepkiler üzerine Nusret Gökçe, görüntüleri sosyal medyadan silse de "Videoyu silebilirsin ama bu görüntüleri Venezüella halkının kalbinden silemeyeceksin" yorumları yapıldı. Türkiye ile yakın ilişkileri bulunan ve Türk kültürünü yakından takip eden Maduro da, Venezüella devlet televizyonuna yaptığı açıklama ile yemek yediğini doğrularken, "Nusret, şahsen yanımıza geldi. Sohbet ettik ve hoş zaman geçirdik. Kendisi bana birkaç kez Venezüella'yı çok sevdiğini söyledi" dedi.