Rusya Ankara Büyükelçisi Yerhov, Erzurum'da

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, ünlü Rus şair ve yazar Aleksandr Sergeyeviç Puşkin'in Erzurum'da kaldığı ve müzeye çevrilmesi planlanan evi ziyaret etti.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Erzurum'a gelen Büyükelçi Yerhov'un Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, ziyaret sonrası Sekmen ve Büyükelçi Yerhov'un "Erzurum'a Yolculuk" adlı eserin sahibi Rus şair ve yazar Aleksandr Sergeyeviç Puşkin'in 1828'de Yeğenağa Mahallesi'nde kaldığı evi birlikte inceledikleri aktarıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen tarihi ev hakkında Yerhov'a bilgi veren Sekmen, söz konusu evin müze olarak ülke turizmine kazandırılacağını kaydetti.

Açıklamada, Rusya ve Türkiye arasındaki dostluğun Erzurum ölçeğinde kültür, sanat ve turizme de yansımasının önemine vurgu yapan Yerhov'un söz konusu projeden dolayı Sekmen'e teşekkür ettiği bildirildi.