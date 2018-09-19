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Ankara Büyükelçisi Yerhov, 'da

'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, ünlü Rus şair ve yazar 'in 'da kaldığı ve müzeye çevrilmesi planlanan evi ziyaret etti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2018 17:08 Güncelleme Tarihi: 19.9.2018 17:16
Rusya Ankara Büyükelçisi Yerhov, Erzurum'da

'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, ünlü Rus şair ve yazar 'in 'da kaldığı ve müzeye çevrilmesi planlanan evi ziyaret etti.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Erzurum'a gelen Büyükelçi Yerhov'un Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı 'i makamında ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, ziyaret sonrası Sekmen ve Büyükelçi Yerhov'un "Erzurum'a Yolculuk" adlı eserin sahibi Rus şair ve yazar Aleksandr Sergeyeviç Puşkin'in 1828'de Yeğenağa Mahallesi'nde kaldığı evi birlikte inceledikleri aktarıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen tarihi ev hakkında Yerhov'a bilgi veren Sekmen, söz konusu evin müze olarak ülke turizmine kazandırılacağını kaydetti.

Açıklamada, Rusya ve Türkiye arasındaki dostluğun Erzurum ölçeğinde kültür, sanat ve turizme de yansımasının önemine vurgu yapan Yerhov'un söz konusu projeden dolayı Sekmen'e teşekkür ettiği bildirildi.

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Rusya Ankara Büyükelçisi Yerhov, Erzurum'da
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