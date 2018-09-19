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Tacizle suçlanan Fransız etti

'nın kuzeybatısındaki Rouen kentinde kilisenin başpiskoposuna şikayet edilen etti. gazetesinde yer alan habere göre iddiaları, 38 yaşındaki Jean-Baptiste Sebe isimli rahibin intiharından sonra ortaya çıktı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2018 21:41 Güncelleme Tarihi: 19.9.2018 21:47
Tacizle suçlanan Fransız rahip intihar etti

Haberde, bir kadının, kızının söz konusu tarafından e uğradığı yönünde kilisenin başpiskoposuna şikayette bulunduğu belirtildi.

Rouen Savcısı Etienne Thieffry, basına yaptığı açıklamada, rahibin ından sonra cinsel taciz olayının ortaya çıktığını belirtti.

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'da Lyon Katolik Kilisesi Kardinali Philippe Barbarin'in, taciz ve cinsel saldırıları gizlediği iddiasıyla yargılandığı dava devam ediyor. Barbarin ve 6 kişinin daha yargılandığı davanın duruşması Ocak 2019'da görülecek. Ülkede tacizci papazların adalete teslimi ve görevine son verilmesi yerine Afrika ülkelerinde görevlendirildiğinin ortaya çıkması kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanmıştı.

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Tacizle suçlanan Fransız rahip intihar etti
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