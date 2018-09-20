300 fil liderleri için yas tuttu

SRİ Lanka'da bir grup filin, ölen liderlerinin başında yas tutarkenki görüntüsü herkesi duygulandırdı. Kalawewa doğal parkı yakınlarında hayatını kaybeden filin yasını tutmaya 300 fil geldi. Park çevresinde yaşayan halk, bu duygusal görüntüyü kaydederken, fillerin hortumlarıyla arkadaşlarına şefkat gösterisinde bulunduğu görüldü. Bu görüntü, fillerin ne kadar duygusal hayvanlar olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. İngiltere
'deki Oxford Üniversitesi
'nde yapılan bir çalışma, fillerin ölen arkadaşlarının yasını tuttuklarını, hasta arkadaşlarının iyileşmesi için sevgi gösterisinde bulunduklarını göstermişti.