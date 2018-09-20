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İğneli çilek paniğinin arkasından ‘şaka’ çıktı

Giriş Tarihi: 20.9.2018
İğneli çilek paniğinin arkasından ‘şaka’ çıktı
'da satılan çileklerin içinden dikiş iğnesinin çıkmasıyla patlak veren, ulusal bir kriz olarak değerlendirilen ve hatta arkasında terör motiflerinin olduğu düşünülen olayın ardından bir çocuk çıktı. Yetkililer, Sydney'de çileklere "şaka olsun" diye iğne koyduğunu itiraf eden bir çocuğun tespit edildiğini belirtti. İğneli çilek krizi, geçen hafta bir kişinin süper marketten aldığı çileği yedikten sonra karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılmasının ardından başlamıştı. İğneli çilekler, birçok eyalette de bulunmuştu. Bunun üzerine ülke genelinde ve Yeni Zelanda'da çilekler marketlerden toplatılmıştı.
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İğneli çilek paniğinin arkasından ‘şaka’ çıktı
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