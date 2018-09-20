İğneli çilek paniğinin arkasından ‘şaka’ çıktı

Avustralya
'da satılan çileklerin içinden
dikiş iğnesinin çıkmasıyla
patlak veren, ulusal
bir kriz olarak değerlendirilen
ve hatta arkasında
terör motiflerinin
olduğu düşünülen olayın
ardından bir çocuk çıktı.
Yetkililer, Sydney'de
çileklere "şaka olsun"
diye iğne koyduğunu itiraf
eden bir çocuğun tespit
edildiğini belirtti.
İğneli çilek krizi, geçen
hafta bir
kişinin
süper
marketten
aldığı
çileği
yedikten sonra karın ağrısı
şikayetiyle hastaneye
kaldırılmasının ardından
başlamıştı. İğneli çilekler,
birçok eyalette de bulunmuştu.
Bunun üzerine
ülke genelinde ve Yeni
Zelanda'da çilekler marketlerden
toplatılmıştı.