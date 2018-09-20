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nın saldırdığı kadın ağır yaralandı

'nın Queensland eyaletindeki Whitsundays Adası yakınında uğradığı saldırısında bacağından ağır yaralanan 46 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2018 05:58
Köpek balığının saldırdığı kadın ağır yaralandı

Queensland Ambulans Servisi (QAS) tarafından yapılan açıklamaya göre, ismi verilmeyen ancak Tazmanya eyaletinden olduğu belirtilen kadın, adanın Cid Limanı bölgesinde yüzdüğü sırada bir nın saldırısına uğradı.

Sağ bacağını üst kısmından ağır yara alan kadına ilk müdahale yakındaki bir yatta bulunan görevlisi Dr. John Hadok tarafından yapıldı.

Daha sonra ambulans helikopterle Mackay hastanesine kaldırılarak ameliyata alınan yaralının sağlık durumunun hala kritik olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QAS Mackay Bölgesi Operasyon Müdürü Tracey Eastwick, yaralı kadının, hemen müdahale görmesinden dolayı çok şanslı olduğunu kaydetti.

Eastwick, "İyi ki olay yerinde bir doktor varmış. Dr. John Hadok acil servis doktorudur. Ciddi kan kaybının stabilize edilmesini ve hastanın acil müdahale ihtiyaçlarını giderdi." ifadelerini kullandı.

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Köpek balığının saldırdığı kadın ağır yaralandı
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