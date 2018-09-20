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Son Dakika: 'dan flaş açıklaması!

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 'nin uluslararası anlaşmaları ihlal ederek barış çağrılarını alaya aldığını belirtti.

Giriş Tarihi: 20.9.2018 17:30 Güncelleme Tarihi: 20.9.2018 17:35
Son Dakika: İran'dan flaş ABD açıklaması!

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, 'nin Özel Temsilcisi Brian Hook'un Washington'un tek taraflı çekildiği nükleer anlaşmayı "iki hükümet arasındaki kişisel bir mutakabat" şeklinde nitelemesine tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, şu ifadeleri kullandı:

"ABD, nükleer anlaşmanın iki hükümet arasındaki kişisel bir mutabakat olduğunu iddia ediyor. Bu yanlıştır. Nükleer anlaşma Güvenlik Konseyi tarafından güvence altına alınan uluslararası bir anlaşmadır."

ABD'nin uluslararası anlaşmalardaki yükümlülüklerini ihlal ettiğini dile getiren Zarif, bu yüzden Washington'un Uluslararası Adalet Divanı'nda kendisine karşı açılan iki dosyayla karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Zarif, mesajında, "Anlaşılan ABD sadece barış çağrılarını alaya alıyor." ifadelerine yer verdi.

ABD İRAN'LA YENİ ANLAŞMA PEŞİNDE

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Hook, dün Washington'daki Hudson Enstitüsü'nde katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, İran'la nükleerin yanında programını da kapsayacak anlaşma imzalamak istediklerini söylemişti.

Önceki ABD Başkanı döneminde 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayı küçümseyen Hook, "İran'la imzalamayı umduğumuz yeni anlaşma, iki ülke arasındaki kişisel mutabakat olmayacak, biz anlaşma istiyoruz. Bu çok önemli. Nükleer mutabakat anlaşma değildi." ifadelerini kullanmıştı.

İran yönetimi ile P5+1 ülkeleri (ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya) arasında yaklaşık üç yıl süren müzakerelerden sonra Temmuz 2015'te nükleer programın sınırlandırılması konusunda anlaşmaya varılmıştı. Obama döneminde imzalanan ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşma, mevcut ABD Başkanı 'ın göreve gelmesiyle tartışılır hale gelmişti.

ABD yönetimi, 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve 7 Ağustos'ta İran'a yönelik yaptırımları geri getirmişti.

Washington, İran'ın balistik füze programını da kapsayan yeni bir anlaşma isterken Tahran yönetimi, ülkenin füze programının stratejik ve savunma amaçlı olduğunu ve müzakereye kapalı olduğunu ifade ediyor.

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Son Dakika: İran'dan flaş ABD açıklaması!
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