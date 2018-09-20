Yemen hükümetinden BM ile Husiler arasında varılan anlaşmaya tepki

Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) ile Husiler arasında yapılan ve 18 Eylül'den itibaren 6 ay süreyle yurt dışında tedavi görmesi gereken ağır hastalar için Uluslararası Sana Havalimanı'ndan uçak seferlerinin başlatılmasını öngören anlaşmayı tanımayacağını duyurdu.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da BM Yemen İnsani İşler Koordinatörü Lise Grande ile bir araya gelen Yemen Dışişleri Bakan Vekili Mansur Becaş, Husilerin sözde Dışişleri Bakanı Hişam Şeref ile söz konusu anlaşmanın yapılmasından rahatsızlık duyulduğunu ve bu yapılanı kınadıklarını belirtti.

Anlaşmanın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları ile BM yükümlülüklerine aykırı olduğunu aktaran Becaş, atılan adımın Yemen hükümeti ile uluslararası kuruluşlar arasındaki iyi ilişkilere olumsuz yansıyacağını kaydetti.

Becaş, "Yemen hükümeti bu anlaşmayı tanımayacak." ifadesini kullandı.

BM Yemen İnsani İşler Koordinatörü Grande ise BM'nin uluslararası kararlara bağlı olduğunu ve sadece meşru hükümeti tanıdığını söyledi.

Grande, "insani hava köprüsü oluşturulması projesinin, BM ile meşru hükümet temsilcileri arasında bir süre tartışıldığını, projeye ilişkin anlaşmanın uygun zaman ve yerde imzalanacağını" belirtti.

BM Koordinatörü Grande, 15 Eylül'de Husilerin sözde Dışişleri Bakanı Hişam Şeref ile başkent Sana'da "insani hava köprüsü oluşturulması" için anlaşmaya varmıştı.

Henüz nihai olmayan anlaşma, BM tarafından organize edilen program çerçevesinde, 18 Eylül'den itibaren 6 ay süreyle yurt dışında tedavi görmesi gereken ağır hastalar için Uluslararası Sana Havalimanı'ndan uçak seferleri başlatılmasını öngörüyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Ağustos 2016'da Sana Uluslararası Havalimanı'ndaki uçaklara uçuş yasağı getirmiş, daha sonra BM'nin yardım taşıyan uçaklarının, söz konusu yasağın dışında tutulduğunu açıklamıştı.

Yemen hükümeti ile koalisyon güçleri, Husilerin, Sana Havalimanı'nı İran'dan silah tedarik etmede kullandığını iddia ediyor.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.