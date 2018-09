"AB şunu anlamalı: Ülkemi bölemem!"

May, Downing Street'te yaptığı açıklamada, "Ne referandumun sonucunu tersine çevirebilirim ne de ülkemi parçalayabilirim... müzakerelerdeki iki ana sorunu çözmek için ciddi çaba harcamalıyız ve biz buna hazırız" dedi.

May İngiltere'nin AB'den çıkışı için yaptığı önerilerin başlıca unsurlarının AB liderleri tarafından reddedilmesinin ardından yaptığı açıklamada müzakerelerin çıkmaza girdiğini ifade etti.

May ayrıca müzakerelerden çıkabilecek en iyi sonucun Birleşik Krallık'ın AB'den anlaşma sağlanarak ayrılması olduğunu belirtti.

Ancak May İngiltere'nin aleyhine bir uzlaşı oluşması halinde AB'den hiç anlaşma olmadan ayrılmayı tercih edeceğini belirtti. May ayrıca, müzakerelerin en iyi sonucunun ülke için bloğu bir anlaşma ile terk etmesi olacağını ancak hiçbir anlaşma olmadan çıkmanın kötü bir anlaşmadan daha iyi olacağını söyledi.