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Ajan Brunson'a esrarengiz ziyaretçi!

İzmir'de terör örgütleri ve adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan ve tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip 'ı, İstanbul Başkonsolosluğu'ndan gelen bir din adamı ile avukat ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrasında evden çıkan ziyaretçiler, açıklama yapmadan 34 plakalı siyah plakalı ciple ayrıldı.

Giriş Tarihi: 21.9.2018 10:20 Güncelleme Tarihi: 21.9.2018 10:45
Ajan Brunson'a esrarengiz ziyaretçi!

'Terör örgütleri /PDY ve adına suç işlemek, devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etmek' suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken, sağlık sorunları dikkate alınarak verilen ev hapsi kararıyla cezaevinden tahliye edilen ABD'li rahip 'ı bugün iki kişi ziyaret etti.

Ajan Brunson'a esrarengiz ziyaretçi!

SORULARI YANITSIZ BIRAKTILAR!

Biri din adamı kıyafetli, diğeri takım elbiseli iki kişi, sokakta önlem alan polislerle görüştükten sonra rahip Brunson'ın evine girdi. Brunson'ın evinde yaklaşık bir saat süren görüşme sonrasında, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndan geldiği öğrenilen din adamı ile avukat, dışarı çıktı. Brunson'la yaptıkları görüşme hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan ziyaretçiler, açıklama yapmadan 34 plakalı siyah plakalı ciple ayrıldı.

BÜYÜKELÇİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Ziyaretle ilgili ABD Büyükelçiliği Sözcüsü, yaptığı açıklamada, din adamı ile avukatın konsolosluk çalışanı olmadığını ifade etti.

Papaz Brunson'ın ziyaretçileri

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Ajan Brunson'a esrarengiz ziyaretçi!
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