Çin ve Rusya'dan ABD'ye askeri yaptırım cevabı

ABD, Rusya'dan S-400 ve hava savunma sistemi alan Çin'e yaptırım kararında bulunmuştu.

Hürriyet'in haberine göre; ABD'li yetkili Çin'e yaptırımların en kısa sürece uygulanacağını söyledi.

ÇİN: YA VAZGEÇ YA DA SONUÇLARINA HAZIR OL

Çin'den ABD'nin askeri yaptırım kararına cevap geldi.

Pekin'den yapılan açıklamada ABD'ye; 'Ya bu kararından vazgeç ya da sonuçlarına katlanmaya hazır ol" denildi.

RUSYA: ATEŞLE OYNAMAK APTALLIK

ABD'nin Çin üzerindeki yaptırımlarına Rusya'dan da çok sert bir cevap geldi.

Moskova'dan yapılan açıklamada, 'Global istikrar diye bir şey olduğunu hatırlamaları onların yararına olur ancak onlar Rusya ve Amerikan bağlarındaki tansiyonu daha da artırıyor. Ateşle oynamak aptallık, çok daha tehlikeli olabilir." açıklaması yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne 24 Eylül'den itibaren yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını bildirmesinden sonra Çin'den ABD'nin yaptırımına cevap gelmişti.