Washington terörizm raporundan YPG’yi çıkardı

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın her yıl açıkladığı terörizm ülkeler raporunun 2017 yılına ait versiyonu yayımlandı. Terörizm 2017 Ülkeler Raporu'nun Türkiye
bölümünde Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) bahsedilirken, geçen yıl raporda yer alan terör örgütü PKK
'nın Suriye
uzantısı PYD/YPG
ile ilgili bölümü çıkarıldı. Türkiye'nin içeride PKK, dışarıda da DEAŞ
ile mücadele ettiği vurgulanan raporda, geçen yıl "Türkiye'nin YPG'yi PKK'nın uzantısı olarak gördüğü" şeklindeki ibarelerin bu yılki metinden çıkarılması dikkati çekti.
Raporda ayrıca Türkiye'nin 3 bin 60 DEAŞ militanını öldürdüğü Fırat Kalkanı Harekâtı ile koalisyona olan katkısıyla uluslararası terörle mücadelede aktif bir rol aldığına vurgu yapıldı. ABD'NİN PARALI ASKER ŞİRKETİNDEN PKK'YA DESTEK
İnternet sitesinde kendilerini "uluslararası askeri hizmetler pazarında tanınmış bir lider" olarak tanımlayan ve Afrika, Ortadoğu ve Kuzey Afrika, Irak ile Suriye'de şu anda hizmet verdiğini belirten ABD merkezli Castle International adlı grup, PKK'ya verdiği destekle dikkat çekiyor. Şirketin YPG/PKK ile çalıştığına dair birçok fotoğrafı sosyal medyada paylaştığı görüldü.