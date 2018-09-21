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Washington terörizm raporundan ’yi çıkardı

Giriş Tarihi: 21.9.2018
Washington terörizm raporundan YPG’yi çıkardı
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın her yıl açıkladığı terörizm ülkeler raporunun 2017 yılına ait versiyonu yayımlandı. Terörizm 2017 Ülkeler Raporu'nun bölümünde Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) bahsedilirken, geçen yıl raporda yer alan terör örgütü 'nın uzantısı PYD/ ile ilgili bölümü çıkarıldı. Türkiye'nin içeride PKK, dışarıda da ile mücadele ettiği vurgulanan raporda, geçen yıl "Türkiye'nin YPG'yi PKK'nın uzantısı olarak gördüğü" şeklindeki ibarelerin bu yılki metinden çıkarılması dikkati çekti.
Raporda ayrıca Türkiye'nin 3 bin 60 DEAŞ militanını öldürdüğü Fırat Kalkanı Harekâtı ile koalisyona olan katkısıyla uluslararası terörle mücadelede aktif bir rol aldığına vurgu yapıldı.

ABD'NİN PARALI ASKER ŞİRKETİNDEN PKK'YA DESTEK
İnternet sitesinde kendilerini "uluslararası askeri hizmetler pazarında tanınmış bir lider" olarak tanımlayan ve Afrika, Ortadoğu ve Kuzey Afrika, Irak ile Suriye'de şu anda hizmet verdiğini belirten ABD merkezli Castle International adlı grup, PKK'ya verdiği destekle dikkat çekiyor. Şirketin YPG/PKK ile çalıştığına dair birçok fotoğrafı sosyal medyada paylaştığı görüldü.
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Washington terörizm raporundan YPG’yi çıkardı
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