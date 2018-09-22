AB’den İsrail’e yıkım uyarısı

AB
ülkelerinin BM
daimi temsilcileri, İsrail
'i ortak bir açıklama ile uyardı. İsrail'den, Kudüs'ün doğusunda, işgal altındaki Filistin topraklarında yer alan Han el-Ahmer yerleşim yerinin yıkılması kararını gözden geçirmesi istendi. Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre de, böyle bir yıkımın felakete yol açağı uyarısında bulundu. Bu arada İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırında her cuma düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde dün de Muhammed Kullab (25) isimli Filistinli şehit oldu, 54 kişi de yaralandı.