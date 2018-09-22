Çin’den ABD’ye S-400 tepkisi

Çin Dışişleri Bakanlığı
, ABD
'nin Çin'in Rusya
'dan S-400
hava savunma sistemi ve Rus savaş uçağı alımına yaptırım kararı getirmesine tepki gösterdi. Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang, "ABD'nin bahsi geçen mantıksız yönteminden güçlü şekilde öfke duyduğumuzu ifade ediyoruz" dedi. ABD'nin yaptırım kararının uluslararası temel normları ciddi şekilde ihlal ettiğini belirten Sözcü, kararın iki ülke ilişkilerine ciddi zarar verdiğini söyledi. Gıng, "ABD'ye güçlü şekilde hatasını düzeltmeye ve sözde yaptırımları iptal etmeye çağırıyoruz. Aksi takdirde ABD sonuçlara katlanmak zorunda kalacaktır" ifadelerini kullandı.