Ebru Gündeş ABD'ye Zarrab'ın yanına gitmiş

İran'a ambargoyu delmekle suçlandı. ABD'deki Halkbank davasında yargılandı. İtirafçı olup serbest bırakıldı. Herkesin merak ettiği Reza Zarrab, geçen hafta New York'ta bir kadınla yemek yerken yakalandı! Kendini Sam olarak tanıtan Zarrab'ın yanındaki kadının eşi Ebru Gündeş'in eski arkadaşı Ayşegül Akgün çıktı.

LÜKS İÇİNDE YAŞIYOR

Bu gelişmenin ardından eşi Ebru Gündeş kızıyla soluğu New York'ta aldı. Gözler ikiliye çevrilirken yeni görüntüler ortaya çıktı. Zarrab, Manhattan'ın en lüks oteli Four Seasons'a girerken objektiflere takıldı. Otelde Sedef Arım adına yer ayırtılmıştı. Arım'ın, Gündeş'in "Kardeşim" dediği 20 yıllık menajeri Sedef Arım olduğu anlaşıldı. Oysa Gündeş, ABD'ye konser vermek için gittiğini açıklamıştı. Reza Zarrab'ın kaldığı otelin önünde ise lüks bir cip vardı. Cipine eşya yükleyen Zarrab, şoförünün kullandığı cipine binip bölgeden uzaklaştı.

Takvim gazetesinin haberine göre; Ebru Gündeş Reza Zarrab'ı yanına çağırdı. İkili 29. kattaki dairede sabaha kadar tartıştı. Gürültü koridorlara taştı. Rahatsız olan müşteriler resepsiyona şikayet yağdırdı.

Lüks otelde yakalanan Zarrab, cipine bindi. Zenginlerin sayfiye yeri Hamptons'a gittiği öğrenildi.

Zarrab'ın otelin 29'uncu katındaki lüks dairede kaldığı belirtildi.

Zarrab, New York'ta lüks içinde yaşıyor. 300 bin dolar yani 1.8 milyon TL değerindeki Cadillac Escalade adlı cipe biniyor. Yanında da FBI ajanı ya da bir koruma bulunmuyor. Elini kolunu sallaya sallaya geziyor.