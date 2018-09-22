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'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

'da Suriyeli düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 28 kişi kurtarıldı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2018 11:22 Güncelleme Tarihi: 22.9.2018 11:24
Lübnan'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, ülkenin kuzeyindeki Akkar kentinden kaçak yollarla Kıbrıs'a gitmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı.

Deniz Kuvvetlerine bağlı ekipler tarafından teknedeki 28 kişinin kurtarıldığı, olayda 1 çocuğun ise hayatını kaybettiği belirtildi.

kurtulan Suriyelilerden bazılarının çevre hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), 2017 sonunda Lübnan'daki Suriyeli mülteci sayısını 997 bin olarak açıklamıştı.

Lübnanlı yetkililer, ülkedeki sınırlı kaynaklara baskı yaptığını ve uluslararası toplumun mülteciler konusunda desteğinin eksik olduğunu belirtiyor. Yetkililer ayrıca bir süredir Suriyeli mültecilere gönüllü olarak ülkelerine dönüş çağrısı yapıyor.

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Lübnan'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
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