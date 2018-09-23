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'den 'a ilk yanıt geldi! 'Aynaya bakın...'

Washington yönetiminin temsilcisi Halley askeri törendeki kanlı saldırı sonrası Tahran'dan gelen suçlamaları reddetti, lideri Ruhani'ye aynaya bakmasını önerdi.

Giriş Tarihi: 23.9.2018 16:52 Güncelleme Tarihi: 23.9.2018 16:55
ABD'den İran'a ilk yanıt geldi! 'Aynaya bakın...'

'ın Ahvaz kentinde 25 kişinin öldüğü silahlı saldırının ardından Tahran yönetiminin doğrudan suçladığı , ilk açıklamasını yaptı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler temsilcisi Nikki Halley, İran lideri 'ye doğrudan yanıt verdi. Tahran yönetiminin dile getirdiği suçlamaları reddeden Halley, "Saldırının neden kaynaklandığını anlaması için kendine bakması lazım. İstediği kadar suçu bize atabilir. Yapması gerekense aynaya bakmak" dedi.

İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani, bu sabah düzenlenen askeri törende kürsüye çıkmış "ABD bu ülkeye yeniden adımını atabilmek için ülkemizde kaos ve kargaşa çıkarmak istiyor, ama bunlar hayal ürünü ve asla amaçlarına ulaşamayacaklar" demişti.

ABD'nin desteklediği Körfez ülkelerini hedef gösteren ancak isim vermeyen Ruhani'den daha sert açıklama ise, 'ndan geldi. Ahvaz'daki saldırıda 12 üyesini kaybeden Devrim Muhafızları, 'kanlı ve ölümcül' bir intikam alınacağını duyurdu.

ABD-İran ilişkileri, son dönemde hayli gergin. Başkan 'ın nükleer anlaşmadan çekilmesi ve ardından ilan edilen yaptırımlar, Tahran-Washington hattında gerilimi zirveye çıkardı.

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ABD'den İran'a ilk yanıt geldi! 'Aynaya bakın...'
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