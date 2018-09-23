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İrlanda devletini tanıyabileceğini açıkladı

İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı , ile İsrail arasındaki barış müzakerelerinde ilerleme olmaması halinde ülkesinin Filistin devletini tanıyabileceğini söyledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 23.9.2018 00:00 Güncelleme Tarihi: 23.9.2018 01:59
İrlanda Filistin devletini tanıyabileceğini açıkladı

Dublin'e resmi ziyarette bulunan li mevkidaşı Riyad el-Maliki ile ortak basın toplantısı düzenleyen Coveney, "Filistin devletini sadece 'şimdilik tanımamak' yönünde bir tercihte bulunduk ancak eğer diyaloğun işleyişi konusundaki bu umutsuzluk devam ederse, çok açık nedenlerden dolayı bu tercihimizi gözden geçirmeye mecbur kalacağız." dedi.

, İrlanda'nın Filistin devletini tanıması halinde onu Avrupa'da başka ülkelerin de izleyebileceğinin altını çizdi.

Coveney, ülkesinin bazı Arap ve Avrupa devletleri ile Filistinli temsilcileri bir araya getirecek bir toplantı düzenleyerek barışı sürecini yeniden başlatma girişiminde bulunmayı düşündüğünü de açıkladı.

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ABD Başkanı 'ın Birlemiş Milletler aracılığıyla Filistin'e yardımları kesmesini "hata" olarak nitelendiren Simon Coveney, buna karşılık İrlanda'nın 4,5 milyon avroluk yardım tutarını 7 milyon avroya çıkaracağını dile getirdi.

Temmuz ayında da İrlanda Senatosu, işgal altındaki topraklarda üretilen malların ithalatını ve ticaretini yasaklayan yasa tasarısını kabul etmişti.

Tasarı, parlamentonun alt kanadının da onayını alması halinde yasalaşacak. Tasarının yasalaşması halinde İrlanda, İsrail yerleşimlerine yönelik bu tür bir yasağı getiren ilk AB ülkesi olacak.

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İrlanda Filistin devletini tanıyabileceğini açıkladı
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