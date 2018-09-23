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'te camide bulundu

'in başkenti Stockholm'deki 'nin içerisinde el yapımı bulunduğu bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 23.9.2018 15:30 Güncelleme Tarihi: 23.9.2018 16:29
İsveç'te camide bomba bulundu

stockholm Polis Sözcüsü Anna Westberg, sabah saatlerinde 'nin içinde duvara yapıştırılmış bir patlayıcı madde bulunduğunu açıkladı.

Patlayıcının el yapımı olduğunu belirten Westberg, maddenin etkisiz hale getirildiğini ve olayı "yasa dışı bir tehdit" olarak değerlendirdiklerini söyledi.

İslam Birliği Derneği Başkanı Mohamed Temsamani, yaptığı açıklamada, camilere yönelik tehditlerin gerçek haline geldiğini belirtti.

İsveç'te camide bomba bulundu!

Cami kaç kez saldırıya uğramasına rağmen güvenlik kamerası isteklerinin reddedildiğini vurgulayan Temsamani, ''Polis yönetiminde biz buraya güvenlik kamerası yerleştirmeliyiz. Aksi halde onlarca insanın güvenliği tehlikede." diye konuştu.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre Stockholm Camisi 2017'de 22, 2018'in başından bu yana da 3 kez ırkçı saldırıların hedefi oldu.

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İsveç'te camide bomba bulundu
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