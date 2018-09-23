Maddenin kara deliğe düşüş anı görüntülendi

Science Daily'nin haberine göre, Leicester Üniversitesi'nden gök bilimciler, Avrupa Uzay Ajansı'nın X-ışını gözlemevi XMM-Newton'un verilerini kullanarak, ilk kez maddenin, ışık hızının yüzde 30'una tekabül eden saniyede 100 bin kilometre hızda kara deliğin içine çekildiğini gözledi. Pounds ve ekibinin, gözlemi, Berenis'in Saçları takımyıldızı yönünde bir milyar ışık yılı uzaklıktaki PG211+143 galaksisinden yayılan X-ışını tayfını incelerken yaptığı belirtildi. 'IŞIK HIZI BİLE YETERSİZ'
Bilim adamları, ışığın bile çok güçlü çekim sahalarına sahip kara delik
lerin etki alanına girmemek için yeteri kadar hızlı olmadığını ifade ediyor. Kara deliklerin, maddeden enerjinin çıkarılmasının en etkili yöntemini önerdiklerinden astronomik açıdan çok önemli olduğu belirtiliyor.