Mevlüt Çavuşoğlu Nicolas Maduro ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Türkiye'nin her şartta Venezüella devletinin ve halkının yanında olacağını belirterek, "İçinden geçtiğimiz zor günlerde dayanışmamızı daha da artıracağız" dedi. Bakan Çavuşoğlu ve beraberindeki Türk heyeti, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro
tarafından başkent Caracas'taki devlet başkanlığı sarayı Miraflores'te kabul edildi. Çavuşoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını ilettiği Maduro ile bölgesel ve küresel konuların yanı sıra Diriliş Ertuğrul
dizisi hakkında da konuştuğu öğrenildi. Maduro'nun, dizinin ülkesinde yayınlanması için girişimde bulunacağı bildirildi.