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ile görüştü

Giriş Tarihi: 23.9.2018
Mevlüt Çavuşoğlu Nicolas Maduro ile görüştü
Dışişleri Bakanı , Türkiye'nin her şartta Venezüella devletinin ve halkının yanında olacağını belirterek, "İçinden geçtiğimiz zor günlerde dayanışmamızı daha da artıracağız" dedi. Bakan Çavuşoğlu ve beraberindeki Türk heyeti, Venezüella Devlet Başkanı tarafından başkent Caracas'taki devlet başkanlığı sarayı Miraflores'te kabul edildi. Çavuşoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını ilettiği Maduro ile bölgesel ve küresel konuların yanı sıra dizisi hakkında da konuştuğu öğrenildi. Maduro'nun, dizinin ülkesinde yayınlanması için girişimde bulunacağı bildirildi.
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Mevlüt Çavuşoğlu Nicolas Maduro ile görüştü
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