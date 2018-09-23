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‘Muz bağışı’ dediler çıktı

’ın Freeport kentindeki bir limanda cezaevine bağış olarak yollandığı söylenen muz kutularının içinden 540 paket çıktı

Giriş Tarihi: 23.9.2018
‘Muz bağışı’ dediler kokain çıktı
eyaleti cezaevi sistemine bağışlanan muz kutularının içine saklanan torbaları, Freeport kentinde America Limanı'ndan kutuları teslim almak için giden görevlilerin dikkati üzerine ele geçirildi. yla Mücadele Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi'nin açıklamasına göre, iki cezaevi görevlisi limanda kalan ancak kimsenin sahiplenmediği muzları liman işletmesinin federal cezaevi sistemine bağışladığını açıkladı. Olgunlaşmamış muzları teslim almak için limana giden görevliler, kutuları taşırken bir kutunun ağırlığının ötekilerden farklı olduğunu gördü. Kutudaki bağları çözen görevliler, üstteki muzların arasına saklanmış 540 paket kokain buldu. Uyuşturucuyla Mücadele, Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi, soruşturmayı sürüdürüyor. SPUTNİK TÜRKİYE
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‘Muz bağışı’ dediler kokain çıktı
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