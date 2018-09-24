ABD ile Çin arasındaki S-400 krizi tırmanıyor

ABD Başkanı Donald Trump
'ın Çin
'de üretilen ürünlere yönelik ek vergi kararına Çin'in de karşılık vermesiyle başlayan Pekin-Washington hattındaki yaptırım savaşlarına bir yenisi daha eklendi. Trump yönetimi, Çin'in Rusya
'yla imzaladığı silah anlaşmalarını gerekçe göstererek Pekin'e yeni yaptırım kararı alırken, Çin de bu hamleye diplomatik karşılık verdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı perşembe günü, Rusya'dan 10 Rus Sukhoi SU-35 4üncü nesil savaş uçağı ve S-400
füze sistemlerini satın alan Çin Savunma Bakanlığı'na bağlı Malzeme Geliştirme Departmanı yetkililerine yaptırım kararı aldığını açıklamıştı. Buna karşılık Çin, ABD'nin Pekin Büyükelçisi Terry Branstad'ı Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak protesto bildirisinde bulundu. Bir diğer tepki de Çin Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Shen Jinlong'ın ABD ziyaretinin iptal edildiği kaydedildi. Yaptırımların arkasındaki sebep ise Çin'in tıpkı Türkiye gibi Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alması, bunun yanı sıra Rusya'nın ürettiği Su-35 tipi savaş uçaklarından satın alması olarak gösterildi.