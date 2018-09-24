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ABD ile arasındaki krizi tırmanıyor

-ABD ekonomik savaşı askeri boyut kazandı. Washington ’dan füzeleri alan Pekin’e yaptırım açıkladı. Pekin’in tepkisi ise çok sert oldu

Giriş Tarihi: 24.9.2018
ABD ile Çin arasındaki S-400 krizi tırmanıyor
ABD Başkanı 'ın 'de üretilen ürünlere yönelik ek vergi kararına Çin'in de karşılık vermesiyle başlayan Pekin-Washington hattındaki yaptırım savaşlarına bir yenisi daha eklendi. Trump yönetimi, Çin'in 'yla imzaladığı silah anlaşmalarını gerekçe göstererek Pekin'e yeni yaptırım kararı alırken, Çin de bu hamleye diplomatik karşılık verdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı perşembe günü, Rusya'dan 10 Rus Sukhoi SU-35 4üncü nesil savaş uçağı ve füze sistemlerini satın alan Çin Savunma Bakanlığı'na bağlı Malzeme Geliştirme Departmanı yetkililerine yaptırım kararı aldığını açıklamıştı. Buna karşılık Çin, ABD'nin Pekin Büyükelçisi Terry Branstad'ı Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak protesto bildirisinde bulundu. Bir diğer tepki de Çin Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Shen Jinlong'ın ABD ziyaretinin iptal edildiği kaydedildi. Yaptırımların arkasındaki sebep ise Çin'in tıpkı Türkiye gibi Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alması, bunun yanı sıra Rusya'nın ürettiği Su-35 tipi savaş uçaklarından satın alması olarak gösterildi.
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ABD ile Çin arasındaki S-400 krizi tırmanıyor
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