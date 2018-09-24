Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Avustralya’da yelkenli alabora oldu: 1kişi öldü

’da yelkenli alabora oldu: 1kişi öldü

’nın kentinde alabora olan yelkenli teknedeki iki kişiden 70’li yaşlardaki erkek öldü, kadın ise yüzerek kurtulmayı başardı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2018 06:57 Güncelleme Tarihi: 24.9.2018 06:59
Avustralya’da yelkenli alabora oldu: 1kişi öldü
Yeni (NSW) Eyalet Polisi'nden yapılan açıklamaya göre 'in güneyindeki Bot Limanı'ndan denize açılan yelkenli tekne henüz bilinmeyen bir nedenle alabora oldu.

Olayda, tekneyi yeni satın aldığı ve 70'li yaşlarda olduğu bildirilen erkek hayatını kaybederken, kimliği açıklanmayan kadın yüzerek kurtulmayı başardı.

İlk yardım ekipleri tarafından Sutherland Hastanesi'ne kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu ve polise olayla ilgili bilgi verdiği aktarıldı.

Öte yandan Wanda Plajı yakınlarında tespit yaşlı adamın kıyıya alındığı ancak yapılan müdahalelere rağmen hayata döndürülemediği belirtildi.

Can yeleği giyip giymedikleri henüz belli olmayan yaşlı adam ve kadının Sydney'den Queensland eyaletinin Bundaberg kentine deniz yolu ile gitmeye çalıştıkları açıklandı.

Olayla ilgili polisin başlattığı soruşturma devam ediyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Avustralya’da yelkenli alabora oldu: 1kişi öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN