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, düşmanlara karşı istihbarat toplanmasına daha fazla yatırım yapacak

Merkezi Haberalma Teşkilatı () Direktörü , düşmanlara ve radikallere karşı istihbarat toplanmasına daha fazla yatırım yapılmasının öncelikleri arasında olacağını söyledi. Haspel, kamuoyuna yaptığı ilk konuşmada, "ABD'nin karşı istihbarat için deniz aşırı görev yapan çalışanların sayısını artıracağız" dedi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2018 18:08 Güncelleme Tarihi: 24.9.2018 18:13
CIA, düşmanlara karşı istihbarat toplanmasına daha fazla yatırım yapacak

Haspel, direktörlüğü görevinin onaylanmasının ardından kamuoyuna yaptığı ilk konuşmada, 'nin düşmanlarına, aynı zamanda radikallere karşı istihbarat toplanmasına daha fazla yatırım yapılmasını öncelik vereceklerini ifade etti. Haspel, CIA görevlilerinin çalıştıkları yerlerdeki kültürleri daha iyi anlamalarını temin etmek amacıyla yabancı dil eğitimine yatırım için çalışacağını kaydetti.

, mezunu olduğu Louisville Üniversitesindeki konuşmasında, tüm kültürler, ırklar ve cinsiyetlerden adayları teşkilata almayı, deniz aşırı görev yapan çalışanların sayısının artırılmasını hedeflediğini dile getirdi.

CIA Direktörü ayrıca teşkilatın, ABD'deki uyuşturucu sorunun çözümüne yönelik yurt dışında narkotik çabalarını arttıracağını sözlerine ekledi.

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CIA, düşmanlara karşı istihbarat toplanmasına daha fazla yatırım yapacak
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