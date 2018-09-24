Katliamcı ABD

Suriye
İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'deki askeri müdahalesinin 4'üncü yılını dolduran ABD
öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon güçlerinin saldırılarında bugüne kadar toplam 2 bin 832 sivili öldürdüğünü açıkladı. ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon güçlerinin Suriye'ye müdahalesinin 4'üncü yılına ilişkin özel bir rapor yayımlayan SNHR, koalisyon güçlerinin, 23 Eylül 2014'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 861'i çocuk, 617'si kadın olmak üzere toplam 2 bin 832 sivilin öldüğü bildirildi. ABD öncülüğündeki Koalisyon güçlerinin Suriye'ye askeri müdahalesi sonucu birinci yılda 249, ikinci yılda 398, üçüncü yılda bin 753 ve dördüncü yılda 432 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedilen raporda, dönemsel olarak bakıldığında ise Suriye'de ABD Başkanı Donald Trump
yönetimi sırasında bin 856, önceki ABD Başkanı Barack Obama
zamanında ise 976 sivilin öldürüldüğü aktarıldı. EN AĞIR KAYIPLAR RAKKA'DA
Rapora göre, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya destek veren koalisyon güçleri, son 4 yıl içerisinde en çok sivili Rakka ilinde katletti. Buna göre Rakka'da bin 133, Halep'te 782, Dey ez-Zor'da 447, Haseke'de 218, İdlib
'de 126, Humus'ta 121 ve Dera'da 5 sivil koalisyon saldırılarında yaşamını yitirdi. Saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği olayların "katliam" olarak nitelendirildiği raporda, koalisyon güçlerinin, bugüne kadar en az 156 kez katliam yaptığı bildirildi.
23 Eylül 2014'ten bu yana DEAŞ karşıtı koalisyonun bazı saldırılarında sivil yerleşimlerinin de hedef aldığını belirtilen raporda, Suriye'de sivil yaşam merkezlerinin en az 170 kez koalisyon bombardımanına maruz kaldığı ifade edildi.