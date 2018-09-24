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Putin, düşürülen İl-20 uçağı için yine 'i işaret etti

Devlet Başkanı 'in, Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya 'de Rus İl-20 uçağının düşürülmesinin ana sebebinin "İsrail'in hava kuvvetlerinin eylemleri" olduğunu söylediği belirtildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2018 19:35 Güncelleme Tarihi: 24.9.2018 19:57
Putin, düşürülen İl-20 uçağı için yine İsrail'i işaret etti

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in Netanyahu ile telefonda görüştüğü ifade edildi.

Netanyahu'nun düşürülen Rus İl-20 uçağında hayatını kaybeden askerler için tekrar başsağlığı dilediği görüşmede olayın tartışıldığı bildirildi.

Açıklamada, Putin'in "Rus tarafı, trajedinin ana sebebinin Hava Kuvvetlerine ait eylemler olduğu gerçeğinden hareket ediyor." dediği kaydedildi.

Putin'in ayrıca, uluslararası terörle mücadele eden Rus askerlerinin yaşamlarına yönelik potansiyel tehditleri önlemek amacıyla 'nın hava savunmasının muharebe yeteneklerini geliştirme kararı aldığını vurguladığı aktarıldı.

Rus İl-20 askeri uçağı 17 Eylül'de Suriye rejimine ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürülmüş, Rusya, İsrail'e ait F-16'ların bu uçağı kalkan olarak kullanması nedeniyle İl-20 uçağının füzelere maruz kaldığını öne sürmüştü.

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Amikom Norkin ve beraberindeki heyet, Rus yönetimini ikna etmek için hafta içi 'da görüşmeler gerçekleştirmişti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İl-20 uçağının düşürülmesiyle ilgili olarak, iki hafta içinde Suriye'ye S-300 hava savunma füze sistemi verileceğini açıklamıştı.

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Putin, düşürülen İl-20 uçağı için yine İsrail'i işaret etti
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