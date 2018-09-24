Tekne faciasında ölü sayısı 224 oldu

Tanzanya
'da bir yolcu feribotunun perşembe günü Victoria Gölü
'nde alabora olması sonucu meydana gelen kazada ölenlerin sayısı 224'e ulaştı. Hükümetten yapılan açıklamada dalgıçların sualtındaki çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Hükümet yetkilisi Jenista Mhagama, ölenlerden 217'sinin kimliğinin tespit edildiğini söyledi. MW Nyerere isimli teknenin neden battığına ilişkin yapılan ilk soruşturmada, teknenin 101 kişi kapasiteli olduğu, ancak 300'ün üzerinde kişiyi taşıdığı ortaya çıktı. Kayıpların hayatından umut kesilirken, teknenin hava boşluğunda kendisine sığınacak bir yer bulmayı başaran bir mühendisin kurtarıldığı haberi geldi. Başbakan Kasım Majaliwa kazanın meydana geldiği Ukara adasında dün defnedilen bazı kurbanların cenaze törenine katıldı. Devlet Başkanı John Magufuli, cumartesi günü devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, kazanın yaşandığı sırada feribot içinde olmadığı tespit edilen kaptanın gözaltına alındığını açıklayarak, olayla ilgili tüm sorumluların yakalanması için talimat verdiğini söylemişti. Ülkede aynı gün 3 günlük yas da ilan edilmişti.