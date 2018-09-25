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"Abbas'ın konuşması barış için son fırsat olabilir"

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil , 'ın perşembe günü Birleşmiş Milletler () Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmanın "barış için son fırsat olabileceğini" belirtti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2018 21:16 Güncelleme Tarihi: 25.9.2018 21:22
Abbas'ın BM konuşması barış için son fırsat olabilir

resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre yaptığı basın açıklamasında, Abbas'ın konuşmasının, yol ayrımı niteliğinde olacağını, Filistin halkının karşı karşıya bulunduğu sorunlarla yüzleşme konusunda yeni bir merhaleye hazırlık teşkil edeceğini ifade ederek, "Abbas'ın perşembe günü Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma, barış için son fırsat olabilir." dedi.

Abbas'ın konuşmasının, bölgedeki ve dünyadaki olayları derinden etkileyecek kapsamlı ulusal stratejik bir vizyonu içerdiğine dikkati çeken Ebu Rudeyne, " ve mukaddes değerler olmaksızın bölgede adil ve daimi bir barış olamaz, Kudüs olmaksızın bir çözüm olamaz. Bölge ise istikrarsızlık ve sonu gelmeyen savaş dairesi içinde kalacaktır." diye konuştu.

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Ebu Rudeyne, Filistin halkı ve yönetiminin kabul etmediği, uluslararası ve Arap meşruiyetine bağlı olmayan herhangi bir anlaşma, karar ya da prosedürün meşruiyetinin olmadığının altını çizdi.

Filistin Devlet Başkanı 'ın, BM 73. Genel Kurulu'nda perşembe günü konuşma yapması bekleniyor.

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