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Başkan Erdoğan'dan ABD'de diplomasi trafiği

Giriş Tarihi: 25.9.2018 09:39 Güncelleme Tarihi: 25.9.2018 10:07
Başkan Erdoğan'dan ABD'de diplomasi trafiği

Türkiye Cumhurbaşkanı ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Türkiye ve BM arasındaki yakın iş birliğini daha da güçlendirme, İdlib'de çatışmasızlık bölgesine yönelik alınan tedbirler, Suriye'de siyasi süreç ile mültecilerin yanı sıra bazı küresel ve bölgesel konuları görüştüğü belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, BM 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Guterres, yaptıkları görüşmede Türkiye ve BM arasındaki yakın iş birliğini daha da güçlendirme kararlılıklarını teyit etti.

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Başkan Erdoğan'dan ABD'de diplomasi trafiği
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