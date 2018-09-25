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Belçika'dan 'ye sıcak mesaj!

Belçika Başbakanı Charles Michel, " ile nispeten yavaşlamış olan ilişkilerimizi yeniden canlandırmaya karar verdik. Türkiye'deki başarısız darbe girişiminden bu yana iki ülkenin adalet, dışişleri ve içişleri bakanları arasındaki dondurduğumuz üçlü görüşmeleri yeniden başlatacağız" dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2018 12:02 Güncelleme Tarihi: 25.9.2018 12:22
Belçika'dan Türkiye'ye sıcak mesaj!

Belçika Başbakanı Charles Michel, Cumhurbaşkanı ile Birleşmiş Milletler () 73. Genel Kurulu çerçevesinde yaptığı görüşmeyi "açık ve samimi" olarak niteleyerek "Türkiye ile nispeten yavaşlamış olan ilişkilerimizi yeniden canlandırmaya karar verdik" ifadesini kullandı.

Belçika'nın en yüksek tiraja sahip gazetelerinden "Le Soir", Michel ile yaptığı röportajı "'ta Erdoğan ve Michel'in uzun görüşmesi" başlığıyla manşetten verdi.

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İki liderin BM 73. Genel Kurulu kapsamında uzun süren bir görüşme yaptığına dikkat çekilen haberde, Ankara ve ilişkilerinin yeniden canlandırılması konusunda mutabık kalındığı vurgulandı.

Erdoğan ile görüşmesini "açık ve samimi" olarak nitelendiren Michel, "Farklı konular üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye'nin Suriye'deki jeopolitik rolü, terörle mücadele, göç, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB), ABD ve Rusya ile ilişkileri gündeme geldi" ifadelerini kullandı.

Michel, terörle mücadelede iş birliğine devam etme konusunda görüş birliğinde olduklarına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye ile nispeten yavaşlamış olan ilişkilerimizi yeniden canlandırmaya karar verdik. Yakın zamanda güvenlik birimlerimiz arasında görüşmeler düzenlenmesini planlıyoruz. Bunun yanı sıra Türkiye'deki başarısız darbe girişiminden bu yana iki ülkenin adalet, dışişleri ve içişleri bakanları arasındaki dondurduğumuz üçlü görüşmeleri yeniden başlatacağız."

Başbakan Michel, Erdoğan ile AB-Türkiye ilişkilerinin geleceği konusunda da etraflı bir görüşme yaptıklarını sözlerine ekledi.

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