Belçika'dan Türkiye'ye sıcak mesaj!

Belçika Başbakanı Charles Michel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu çerçevesinde yaptığı görüşmeyi "açık ve samimi" olarak niteleyerek "Türkiye ile nispeten yavaşlamış olan ilişkilerimizi yeniden canlandırmaya karar verdik" ifadesini kullandı.

Belçika'nın en yüksek tiraja sahip gazetelerinden "Le Soir", Michel ile yaptığı röportajı "New York'ta Erdoğan ve Michel'in uzun görüşmesi" başlığıyla manşetten verdi.

ANKARA VE BRÜKSEL ARASINDAKİ İLİŞKİLER YENİDEN CANLANDIRILACAK

İki liderin BM 73. Genel Kurulu kapsamında uzun süren bir görüşme yaptığına dikkat çekilen haberde, Ankara ve Brüksel ilişkilerinin yeniden canlandırılması konusunda mutabık kalındığı vurgulandı.

Erdoğan ile görüşmesini "açık ve samimi" olarak nitelendiren Michel, "Farklı konular üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye'nin Suriye'deki jeopolitik rolü, terörle mücadele, göç, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB), ABD ve Rusya ile ilişkileri gündeme geldi" ifadelerini kullandı.

Michel, terörle mücadelede iş birliğine devam etme konusunda görüş birliğinde olduklarına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye ile nispeten yavaşlamış olan ilişkilerimizi yeniden canlandırmaya karar verdik. Yakın zamanda güvenlik birimlerimiz arasında görüşmeler düzenlenmesini planlıyoruz. Bunun yanı sıra Türkiye'deki başarısız darbe girişiminden bu yana iki ülkenin adalet, dışişleri ve içişleri bakanları arasındaki dondurduğumuz üçlü görüşmeleri yeniden başlatacağız."

Başbakan Michel, Erdoğan ile AB-Türkiye ilişkilerinin geleceği konusunda da etraflı bir görüşme yaptıklarını sözlerine ekledi.