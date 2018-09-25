Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > İran'dan İngiltere'ye El-Ahvaziye çağrısı

'dan 'ye El-Ahvaziye çağrısı

, hükümetinden Ahvaz'daki terör saldırısıyla ilgili suçlanan ayrılıkçı El-Ahvaziye örgütünün İngiltere'deki üyelerinin tespit edilerek sınır dışı edilmesini talep etti

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2018 10:25 Güncelleme Tarihi: 25.9.2018 10:33
İran'dan İngiltere'ye El-Ahvaziye çağrısı

'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baidinejad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " hükümetinden bu terör örgütünün ülkedeki üyelerini tespit ederek faaliyetlerini yasaklaması ve sınır dışı etmesi talebinde bulunuldu." ifadelerini kullandı.

Baidinejad ayrıca, saldırıyla suçlanan El-Ahvaziye adlı örgütün sözcüsü Yakub Hür Tostori'nin saldırının hemen ardından Londra merkezli "İran İnternational" televizyonuna bağlanarak saldırıya övgüde bulunmasına tepki gösterdi.

Söz konusu televizyon kanalını terör propagandası gerekçesiyle İngiliz medya denetim kuruluşu Ofcom'a şikayet ettiklerini belirten Baidinejad, İran İnternational'ın yasa dışı yayınının incelenmesi gerektiğini söyledi.

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı ve Arapların yoğunlukta yaşadığı Ahvaz kentinde cumartesi günü İran-Irak savaşının 38'inci yılı nedeniyle düzenlenen askeri geçit törenine yapılan silahlı saldırıda 25 kişi hayatını kaybetmiş, 69 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından İran yönetimi ayrılıkçı El-Ahvaziye örgütünü suçlamıştı.

Saldırının ardından Londra'dan yayın yapan İran İnternational adlı televizyon kanalına bağlanan örgüt sözcüsü saldırıya övgüde bulunmuş ve saldırının "" tarafından gerçekleştiğini söylemişti. El-Ahvaziye (Ahvaz Özgürlükçü Arap Hareketi) olarak bilinen ayrılıkçı örgüt, "Ahvaz Milli Direnişi" çatısı altında faaliyet gösteriyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İran'dan İngiltere'ye El-Ahvaziye çağrısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN