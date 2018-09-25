Netanyahu'dan flaş Suriye açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail'in güvenliği için ne gerekiyorsa yapacağız." diyerek ülkesinin Suriye topraklarında gerçekleştirdiği saldırıların devam edeceği sinyalini verdi.

Geçen hafta Suriye'de bir Rus askeri uçağının düşürülmesi sonrası başlayan ve Moskova'nın Esed rejimine S-300 hava savunma sistemi verme kararıyla artan Rusya krizini görüşmek üzere toplanan İsrail Güvenlik Kabinesi'ne Başbakan Netanyahu başkanlık etti.

Yaklaşık 2,5 saat süren toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, İsrailli bakanların Esed rejiminin "sorumsuz davranışı" sonucu vurulan uçakta hayatını kaybeden 15 Rus askerin ailelerinin yaşadığı üzüntüleri paylaştığı ifade edildi.

Kabinenin İsrail ordusuna "İran'ın Suriye'ye yerleşme girişimlerine" karşı gerekli adımları atmayı sürdürme ve Rusya ile koordinasyona devam etme talimatı verdiği aktarıldı.

Toplantının ardından Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentine hareketinden önce Tel Aviv'deki havalimanında basın mensuplarına konuşan Netanyahu, "İsrail'in güvenliği için ne gerekiyorsa yapacağız." diyerek Suriye'ye yönelik saldırıların devam edeceği sinyalini verdi.

NETANYAHU'DAN İSRAİLLİ BAKANLARA "KAMUOYUNA KONUŞMAYIN" TALİMATI

Öte yandan Güvenlik Kabinesi toplantısına ilişkin İsrail basınında yer alan haberde, Başbakan Netanyahu'nun bakanlarından Rusya ile olan ilişkilere dair kamuoyuna konuşmamaları talimatı verdiği belirtildi.

Rus İl-20 askeri uçağı, 17 Eylül'de, Suriye rejimine ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürülmüş ve Rusya, İsrail'e ait F-16 savaş uçaklarının, İl-20 uçağını kalkan olarak kullandığı için uçağın füzelere maruz kaldığını öne sürmüştü.

İsrail yönetimi ise uçağın Esed rejimine ait hava savunma sistemi tarafından vurulduğu ve uçağın düşürülmesinde Suriye rejiminin sorumlu olduğunu söyleyerek Rusya'nın suçlamalarını reddetmişti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, dün yaptığı açıklamada Suriye'ye iki hafta içinde modern S-300 hava savunma füze sistemi vereceklerini açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından İsrail Başbakanı Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya'nın Esed'e S-300 verme kararına ilişkin "Gelişmiş silahların sorumsuz kişilerin eline geçmesi bölgedeki tehlikeyi artırır." ifadelerini kullanmıştı.