PKK Kerkük’e sızmaya çalışıyor

Irak
'ın Kerkük
kentindeki Türkmenler, terör örgütü PKK
'nın kente sızma girişimleri nedeniyle büyük tedirginlik yaşıyor. Terör örgütünün, Türkmenlere yönelik katliam düzenlemesinden endişe ediliyor. Türkmenler, PKK'lı teröristlerin yaklaşık bir yıl önce kenti terk eden peşmerge
ve asayiş güçlerinin "eski mensupları" adı altında bölgeye geri döndüklerini ve kendilerini taciz etmeye başladıklarını belirtti.
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Teşkilat Sorumlusu Muhammet Saman, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Terör örgütü PKK, yeniden Kerkük'ün çeşitli semtlerine yerleşmeye başladı" dedi. Kerkük'e sızmaya çalışan terör örgütü PKK mensuplarının Türkmen kuruluşlarının yakınında yerleşme çabalarına dikkati çeken Saman, "Terör örgütü mensupları, Irak Türkmen Cephesi binaları yakınında ev kiralayarak yerleşmeye başladılar" diye konuştu. TÜRKMENLER ENDİŞELİ
ITC Sorumlusu Saman, Kürt siyasi partilerinin Bağdat'ta yeni hükümete katılmak için öne sürdüğü peşmerge güçlerinin yeniden Kerkük'e dönmesi şartının da endişelerini artırdığını dile getirdi. Saman, "Peşmerge ve Kürt asayiş güçleri arasında terör örgütü PKK unsurları da olacaktır. PKK'nın Türkmenlere yönelik katliam düzenleyebileceğinden endişeliyiz" ifadelerini kullandı. Son on beş yıl boyunca özellikle Kerkük ve Tuzhurmatu ilçesinde Türkmen yetkililerin öldürülmesinde PKK'nın parmağı olduğunu belirten Saman, "Tekrar o günleri yaşamak istemiyoruz. Kerkük'te güvenliğin bir tek merkezi Bağdat hükümeti tarafından sağlanmasını ve silahın devletin elinde olmasını istiyoruz" dedi.
Irak'ın tüm terör örgütlerinden temizlenmesini isteyen Saman, "Irak'ı ve Irak'a komşu ülkeleri tehdit eden hiçbir terör örgütünü ülkemizde görmek istemiyoruz" dedi. Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçler, peşmergenin 3 yıldan uzun süre denetiminde tuttuğu Kerkük'e Ekim 2017'de operasyon düzenlemiş ve kontrolü yeniden ele almıştı. SÜRYANİLERDEN YPG'YE TEPKİ
Dünya Süryaniler Konseyi, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG
/PKK'nın işgalindeki Kamışlı ilçesinde Süryani okullarından sorumlu enstitünün başkanına düzenlenen suikastı güçlü şekilde kınadı. Öte yandan terör örgütü YPG/ PKK Suriye'de işgal ettiği Rakka ilinde örgütün zorla silah altına alma kararına karşı çıkan El-Hatuniyye köyüne baskın yaparak Arap kökenli 7 sivili öldürdü.