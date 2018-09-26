Ahvaz saldırısıyla ilgili önemli açıklama

Hüseyni, Ahvaz'daki saldırının İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli ve askeri yetkililerin de katıldığı Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'nda ele alındığını aktardı.

Saldırıyla ilgili komisyona sunulan görüntülerin güvenlik zafiyetini ortaya koyduğunu belirten Hüseyni, şunları kaydetti:

"Dört terörist rahatlıkla 12 dakika boyunca kurşun yağdırıyor, etrafta geziniyor, şarjör değiştiriyor ve birbirleriyle konuşuyor fakat hiç kimse onlara karşılık veremiyor. Bunlar bu süre boyunca rahatlıkla hareket ettiler yaralıları da bu süre içinde öldürdüler."

Saldırganların Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hükümetlerince desteklendiğini ve ABD tarafından da teşvik edildiğini ileri süren Hüseyni, "Ancak ortadaki güvenlik zafiyeti bizden kaynaklanıyor. Bu törende tam bir güvenlik sağlanmalı giriş çıkışlar kontrol edilmeliydi." ifadelerini kullandı.

Hüseyni saldırıyla ilgili tüm detayların komisyonda ele alındığını aktarırken güvenlik zafiyetinin affedilmeyeceğini, sorumlulardan hesap sorulacağını ve güvenlik zafiyetine neden olan yetkililerin belirlenerek kamuoyuna açıklanacağını dile getirdi.

İran Meclis Haber Ajansı ICANA'ya konuşan Hüseyni, saldırıdan önce gerekli istihbarata ulaşamadığı gerekçesiyle İstihbarat Bakanlığını da eleştirdi.

Öte yandan komisyonun diğer üyesi Veliyullah Nanvakenari ise Ahvaz'daki saldırıda teröristlere içeriden destek verildiğini ve güvenlik tedbirlerinin yeteri kadar alınmadığını belirtti.

Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahatpişe de saldırıyla ilgili basına yaptığı açıklamada, saldırının güvenlik zafiyeti ve ihmaller neticesinde gerçekleştirildiği değerlendirmesinde bulundu.

Töreni düzenleyen birimlerin olaydaki sorumluğuna işaret eden Felahatpişe, "Hiçbir zaman tören alanına 8-10 metre uzaklıkta silahlı kişiler konuşlanıp günahsız insanlara kurşun sıkmamalıydı. Töreni düzenleyen birimler olaydan sorumludur ve cevap vermeleri gerekir. Fakat bu konuda da bazı zafiyetlerimiz bulunuyor." ifadelerini kullandı.

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz'da cumartesi günü İran-Irak savaşının yıl dönümü münasebetiyle gerçekleştirilen askeri geçit törenini hedef alan terör saldırısında 25 kişi ölmüş, 69 kişi yaralanmıştı.