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'dan flaş Türkiye açıklaması!

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Türkiye’nin Almanya ve Avrupa için önemli bir partner olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 26.9.2018 15:59 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 16:00
Almanya'dan flaş Türkiye açıklaması!

Seibert, 'de düzenlenen basın toplantısında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ya ziyaret gerçekleştireceğine işaret ederek, Erdoğan'ın önce Almanya Cumhurbaşkanı ile bir araya geleceğini, daha sonra Başbakan ile iki kez görüşeceğini belirtti.

Görüşmelerde Türk-Alman ilişkilerinin yanında bölgesel konuların da ele alınacağını ifade eden Seibert, görüşmelerde iki ülkenin ortak çıkarlarının da konu edileceğini kaydetti.

"ÇÜNKÜ BÖYLE BİR İNSANİ KÖPRÜ VAR..."

Seibert, "Türkiye bizim için önemli bir partnerdir. Avrupa için de önemli bir partnerdir." ifadesini kullandı.

Almanya'da 3-4 milyon arasında Türk kökenlinin yaşadığının da unutulmaması gerektiğini vurgulayan Seibert, "Sadece bu bile Alman-Türk ilişkilerini özel kılıyor çünkü böyle bir köprü var." değerlendirmesinde bulundu.

Seibert, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi olarak istikrarlılığına "ilgi duyduklarını" belirtti.

Almanya ziyaretine yarın başlayacak Başkan Erdoğan, cuma günü Steinmeier ve Merkel ile görüşecek.

Almanya'dan Erdoğan'ın ziyaretine büyük önem

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Almanya'dan flaş Türkiye açıklaması!
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