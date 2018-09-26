Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakan Michel ile görüşmesi Belçika basınında

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta çeşitli temaslarda bulunuyor. Erdoğan'ın Belçika Başbakanı Charles Michel ile Pazartesi günü uzun bir görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan ve Michel görüşmesi Türk basının yanı sıra Belçika basınında da yer buldu. Belçika basını Michel'in "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Pazartesi günü New York'a geldi ve hemen bir saatten fazla bir süre Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdim" ifadelerini yazdı.

Michel'in açıklamalarını yazan Belçika basını, "Göç konusunda Türkiye'nin bölgedeki jeopolitik rolü, terörle mücadelede işbirliği de dahil olmak üzere gözden geçirilen tartışmalı konuların, tertibi, Avrupa Birliği ile ilişkileri ve Türkiye'deki hukuk ve basın özgürlüğünün durumunu ele aldık.

"GÖRÜŞME BEKLEDİĞİMDEN SAMİMİYDİ"

Beklediğimden çok daha samimiydi, ama çok diplomatik olmadan açık ve dürüst bir konuşmanın yapılması gerekiyordu. Belçika ve Türkiye pek çok noktada aynı fikirde değil. Daha fazla diyaloga sahip olmanın ve belirli noktalarda daha iyi işbirliğine sahip olmak için her şeyin yapılmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz.

"TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR ORTAK OLACAK"

Türkiye, Avrupa'nın bir komşusu olarak kalmaya devam edecek olduğunu vurgulayan Michel, "Önümüzdeki yıllarda, göç ve terörizmle mücadele ve bölgedeki istikrar açısından da Türkiye önemli bir ortak olacak. Örneğin, Erdoğan ile güvenlik ve adalet konusunda ikili istişarelere ve terörle mücadelede bilgi alışverişine yeni bir ivme kazandırmak konusunda anlaştık" açıklamalarını yaptı.