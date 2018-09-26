- Filistinli mültecilerden Abbas'a dev mülteci kimliği



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Filistin'de yaşayan ve evlerini terk etmek zorunda kalarak başka bir şehre göç eden Filistinli mülteciler, Devlet Başkanı Mahmud Abbas için dev mülteci kartı çıkardılar.

Filistin'in Beytüllahim kentinde ikamet eden ve 1948 yılında evlerinden ve topraklarından edilen Filistinli mülteciler, Filistin Devlet Başkanlığı Ofisi karşısında bir araya gelerek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yapan Mahmud Abbas'ı desteklemek için gösteri yaptı. Mültecilerin kullandığı kimliğe benzetilen dev kimlikte Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın fotoğrafı ve kimlik bilgileri yer aldı. Filistinliler, ABD'nin Filistinli mültecilere yardım eden Birleşmiş Milletler Yakındoğu Filistin Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) yardımlarını kesmesi ve mültecilerin içinde bulundukları sıkıntıyı kamuoyuna yansıtmak için Mahmud Abbas adlı bir mülteci kartı çıkardı. Mülteciler, Abbas için çıkardıkları mülteci kartına ilişkin poster açtı.

Öte yandan, ABD'nin yardımlarını kestiği UNRWA'nın yaklaşık 5 milyon insana sahip çıktığı ve yardım ettiği biliniyor.